«Вранье». Директор Ефремова отказалась комментировать новости о его съемках

В СМИ появились новости о том, что Михаил Ефремов долго не соглашался на гонорар за первую роль после выхода из тюрьмы. Директор актера Татьяна Глаголева в беседе с 360.ru отказалась комментировать эту информацию.

«Я не уполномочена это комментировать и комментировать вранье не хочу. Я вам все сказала», — заявила она.

При этом директор не уточнила, в чем именно ложь: в том, что Ефремов готовится к съемкам, или в сумме гонорара.

«Я вам еще раз повторяю, что эта новость неправдивая», — сказала она в ответ на уточняющие вопросы.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Ефремов возвращается к съемкам и готовится исполнить главную роль в новом фильме. После выхода из колонии актер подписал контракт на 13 миллионов рублей, хотя якобы долго раздумывал и рассчитывал на большую сумму. Артист уже получил депозит в размере примерно четырех миллионов рублей. Съемки начнутся в конце августа в Москве и завершатся в Белоруссии.

Сейчас Ефремов занимается своим здоровьем, в том числе лечит зубы, которые потерял во время заключения.