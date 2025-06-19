Собчак раскрыла, в какой театр взяли на работу Ефремова

Актер Михаил Ефремов получил постоянную работу в «Мастерской 12» Никиты Михалкова. Об этом журналистка и телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» .

«Миша написал письмо и оно Михалкова тронуло», — отметила она.

Собчак напомнила, что Михалков может быть очень жестким, но реально помогает творческой интеллигенции в России. Журналистка назвала знаменитого режиссера Максимом Горьким нового времени.

По ее словам, премьера первого спектакля с Ефремовым после выхода из колонии пройдет именно в театре Михалкова.

В конце мая директор Ефремова Татьяна Глаголева отказалась обсуждать с 360.ru публикации о возвращении артиста к работе в кино. Она подчеркнула, что не может давать официальные комментарии по этому поводу.