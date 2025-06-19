Собчак раскрыла, в какой театр взяли на работу Ефремова
Собчак: Ефремов получил работу в театре Михалкова
Актер Михаил Ефремов получил постоянную работу в «Мастерской 12» Никиты Михалкова. Об этом журналистка и телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Миша написал письмо и оно Михалкова тронуло», — отметила она.
Собчак напомнила, что Михалков может быть очень жестким, но реально помогает творческой интеллигенции в России. Журналистка назвала знаменитого режиссера Максимом Горьким нового времени.
По ее словам, премьера первого спектакля с Ефремовым после выхода из колонии пройдет именно в театре Михалкова.
В конце мая директор Ефремова Татьяна Глаголева отказалась обсуждать с 360.ru публикации о возвращении артиста к работе в кино. Она подчеркнула, что не может давать официальные комментарии по этому поводу.