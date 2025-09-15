Михаил Ширвиндт встал на защиту Пугачевой

Телеведущий Михаил Ширвиндт в своем Instagram-аккаунте* рассказал, что Аллу Пугачеву фактически «выдавили» из России. По его словам, певицу лишили права на слова и мысли, ее детей начали травить, а мужу Максиму Галкину** присвоили статус, не позволяющий работать.

«То есть, создали условия, невыносимые для жизни нормального человека», — подчеркнул Ширвиндт.

Его комментарии появились на фоне дискуссии о недавнем интервью Аллы Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой***. В трехчасовой беседе, опубликованной на YouTube, певица говорила о причинах своего отъезда из России в 2022 году, об отношении к действующей власти, о песнях и пережитых утратах. В финале беседы она поблагодарила поклонников за любовь и призвала стремиться «к хорошему, доброму и красивому».

Ранее на конкурсе «Новая волна — 2025» в Казани Филипп Киркоров исполнил «Миллион алых роз» — хит своей бывшей супруги. Он отметил, что эта песня вызывает у него особые эмоции и связана с воспоминаниями о совместных выступлениях Пугачевой и зрителей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

** Признан в России иноагентом

*** Признана в России иноагентом