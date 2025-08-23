Киркоров исполнил песню Пугачевой на «Новой волне» в Казани

Артист признался, что эта композиция вызывает у него особые эмоции. Он вспомнил выступление Пугачевой в Юрмале, когда «весь зал пел вместе с ней». По словам певца, это теплое воспоминание о тех временах, когда «все было немного по-другому, но и сейчас не хуже».

В рамках фестиваля Киркоров представит публике четыре композиции.

Накануне артист упал со сцены во время выступления. При падении музыкант, предположительно, получил растяжение, но пресс-секретарь певца Екатерина Успенская сообщила, что он уже танцует.

«Новая волна — 2025» проходит в Казани с 21 по 26 августа.