Михаил Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения из тюрьмы

Сцена театра «Мастерская „12“» стала первой, где впервые после освобождения выступил актер Михаил Ефремов. Артист сыграл в спектакле «Без свидетелей», предпремьерный показ которого состоялся 13 февраля.

Как сообщил РЕН ТВ, первыми постановку увидели родственники и близкие артистов, а также журналисты.

Ефремов не поднимался на сцену шесть лет. Билеты не его первый после выхода из тюрьмы спектакль раскупили за считаные часы, чем воспользовались перекупщики. За место в партере с рук просили до 50 тысяч рублей.

Официальная премьера «Без свидетелей» состоится 25 и 26 марта, спектакль поставил Никита Михалков.