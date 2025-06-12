Михаил Ефремов попал в базу «Миротворца»

Российский актер Михаил Ефремов оказался в базе украинского сайта «Миротворец»* пока отбывал наказание за смертельное ДТП в колонии Белгородской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные украинского ресурса.
Как считают создатели сайта, Ефремов поддерживал действия российских военных и якобы участвовал в преступлениях против Украины.
Ранее в тот же список угодили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской Милорад Додик.
Кроме того, авторы украинского проекта также внесли в свою базу и легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина. Причиной стало то, что якобы он выступал на международной арене, чтобы улучшить репутацию России.
*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к сайту заблокирован по решению суда
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