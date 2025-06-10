Овечкина внесли в базу «Миротворца»
Александр Овечкин попал в список «Миротворца»
Авторы скандального украинского проекта «Миротворец»* внесли в свою базу легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом сообщило РИА «Новости».
Карточка спортсмена на этом сайте снабжена несколькими поясняющими заметками. Авторы проекта полагают, что Александр Овечкин выступал на международной арене, чтобы улучшить репутацию России.
Украина обвинила хоккеиста в появлениях на публичных мероприятиях с той же целью. По версии сайта, Овечкин популяризировал позицию России по украинскому конфликту среди своих заграничных поклонников.
В числе других обвинений — некое «сознательное нарушение границы Украины», «пропаганда боевых действий» и поддержка президента России Владимира Путина.
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин 6 апреля 2025-го стал лучшим снайпером в истории НХЛ — он обошел канадца Уэйна Гретцки, чей рекорд в 894 шайбы держался больше 25 лет.
С победой хоккеиста поздравили все — от Дэнни Де Вито до Владимира Путина. В мае Александр Овечкин вернулся в Россию.
*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к сайту заблокирован по решению суда