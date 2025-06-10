Авторы скандального украинского проекта «Миротворец»* внесли в свою базу легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Карточка спортсмена на этом сайте снабжена несколькими поясняющими заметками. Авторы проекта полагают, что Александр Овечкин выступал на международной арене, чтобы улучшить репутацию России.

Украина обвинила хоккеиста в появлениях на публичных мероприятиях с той же целью. По версии сайта, Овечкин популяризировал позицию России по украинскому конфликту среди своих заграничных поклонников.

В числе других обвинений — некое «сознательное нарушение границы Украины», «пропаганда боевых действий» и поддержка президента России Владимира Путина.

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин 6 апреля 2025-го стал лучшим снайпером в истории НХЛ — он обошел канадца Уэйна Гретцки, чей рекорд в 894 шайбы держался больше 25 лет.

С победой хоккеиста поздравили все — от Дэнни Де Вито до Владимира Путина. В мае Александр Овечкин вернулся в Россию.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к сайту заблокирован по решению суда