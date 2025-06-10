Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской Милорад Додик попали в списки украинского сайта «Миротворец». Владельцы экстремистского ресурса утверждают, что Лула да Силва отрицает право Украины на сопротивление России.

Додик, по их мнению, покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины. Фицо — якобы «распространяет нарративы кремлевской пропаганды».

Фицо, да Силва и Додик побывали в Москве на торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2014 году появился сайт «Миротворец». Его создатели утверждают, что он нужен для выявления и обнародования личных данных тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В России доступ к этому сайту ограничен по решению суда.

Ранее в список «Миротворца» внесли легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина. Авторы проекта полагают, что спортсмен выступал на международной арене, чтобы улучшить репутацию России.

Также в базе экстремистского сайта оказался российский актер Марк Эйдельштейн, который сыграл главную роль в оскароносном фильме «Анора». В карточке указано, что он «неоднократно сознательно нарушал госграницу» страны.