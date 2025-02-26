Михаил Ефремов подал прошение об УДО

Актер Михаил Ефремов подал прошение об условно-досрочном освобождении, документы уже поступили в Алексеевский суд Белгородской области. Эту информацию в беседе с 360.ru подтвердил адвокат артиста Юрий Падалко.
«Да. На сайте суда эта информация имеется», — сказал он.
Ранее вокруг Ефремова разыгрался скандал. В Сети появились данные, что у актера в колонии нашли мобильник, наличие которого строго запрещено. Подобное нарушение может лишить заключенного шанса на УДО. Позже адвокат артиста в беседе с 360.ru назвал эту информацию фейком.
Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП летом 2020 года. Артист вел автомобиль пьяным, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина погиб.
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