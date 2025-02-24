Адвокат назвал фейком сообщения о найденном у Ефремова смартфоне

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг данные о том, что у артиста в колонии нашли смартфон. Об этом юрист заявил в беседе с 360.ru.

«Это очередной фейк», — сказал Падалко.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Ефремов не выйдет на свободу условно-досрочно из-за того, что в его личных вещах нашли телефон с возможностью выхода в интернет.

Обнаружили гаджет во время масштабного рейда по поиску запрещенных предметов у заключенных. Проверка была внезапной, поэтому артист не успел спрятать телефон, указывал источник канала.

Ефремова приговорили к 7,5 года тюрьмы за аварию со смертельным исходом: 8 июня 2020 года он сел за руль нетрезвым, вылетел на встречную полосу и протаранил своим автомобилем фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина получил серьезные травмы и умер в больнице.