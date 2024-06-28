«Романтик». Ольга Орлова снялась обнаженной в ванной

Телеведущая Ольга Орлова снялась обнаженной в ванной

Anatoly Lomokhov
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Орлова сфотографировалась обнаженной во время путешествия во Францию. Снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

В одном из городов певица вместе с мужем заселилась в роскошный отель. В кадре звезда сидит обнаженной в ванной, наполненной водой и пеной. Она повернулась спиной к камере и смотрит в большое панорамное окно с видом на море и скалы.

«Романтик», — подписала она фотографию.

Ранее обнаженное фото из ванной опубликовала актриса Кристина Асмус. Звезда сериала «Интерны» сделала пикантный снимок во время отдыха в отеле на Бали.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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