«Романтик». Ольга Орлова снялась обнаженной в ванной

Певица и телеведущая Ольга Орлова сфотографировалась обнаженной во время путешествия во Францию. Снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

В одном из городов певица вместе с мужем заселилась в роскошный отель. В кадре звезда сидит обнаженной в ванной, наполненной водой и пеной. Она повернулась спиной к камере и смотрит в большое панорамное окно с видом на море и скалы.

«Романтик», — подписала она фотографию.

Ранее обнаженное фото из ванной опубликовала актриса Кристина Асмус. Звезда сериала «Интерны» сделала пикантный снимок во время отдыха в отеле на Бали.

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