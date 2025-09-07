Следственные действия по делу блогера Лерчек завершили

Следственные действия по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконном выводе денег из России, завершены. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным «Коммерсанта», обвиняемые начали знакомиться с материалами.

Чекалина, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Роман Вишняк проходят по части 3 статьи 193.1 УК РФ. По версии следствия, при продаже фитнес-марафонов они заключали договоры с иностранной компанией и направляли оплату на зарубежные счета, предоставляя при этом подложные документы. Таким образом, за пределы России они вывели около 251 миллиона рублей.

В августе суд продлил домашний арест Лерчек.