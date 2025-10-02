Мать детей Дурова избавилась от квартиры в Петербурге

Ирина Болгар, бывшая возлюбленная Павла Дурова, продала свою квартиру в Санкт-Петербурге, на которую долго не могла найти покупателя. Она также распрощалась со всем имуществом в России. По данным Telegram-канала Shot , за трешку заплатили около 15,5 миллиона рублей.

«Обшарпанное жилье Болгар выставила на продажу осенью 2024-го: за квартирку площадью 96,2 квадрата на Васильевском острове хотела 18 миллионов рублей. Но на просмотр квартиры особо никто не приходил», — отметили авторы публикации.

Основная проблема, помимо «бабушкиного ремонта», — три собственника, включая саму Болгар. За неделю после нескольких отказов цена снизилась до 17,5 миллиона, затем до 16,5 миллиона и, наконец, до 15,5 миллиона.

Почти через год покупатель наконец нашелся и стал единоличным владельцем квартиры. Ранее Ирина делила ее с сестрой и сводным братом. Сейчас Ирина живет в Швейцарии.

Ранее Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, рассказала историю знакомства с ним. В 2012 году Болгар познакомилась с Дуровым на мастер-классе по йоге. Общение быстро переросло в роман. Через полгода предприниматель пригласил ее встретить Новый год в Дубае с друзьями.

Они стали много путешествовать и много времени проводили вместе. У пары родились трое детей.