Маск появился на публике с новой возлюбленной

Миллиардер Илон Маск пришел в компании Шивон Зилис на мероприятие для спонсоров кампании Дональда Трампа, которое провели перед инаугурацией. Пара пообщалась с основателем Amazon Джеффом Безосом и его невестой Лорен Санчес, сообщило издание People.

Зилис занимает пост директора по спецпроектам компании Neuralink, разрабатывающей чипы для вживления в мозг. До этого она несколько лет работала в компании OpenAI, позже была в ChatGPT, а затем пришла в Tesla.

Маск и Зилис ранее пытались убедить друзей и коллег, что у них нет романтических отношений. По слова Шивон, Илон только выступил донором спермы. При этом позже стало известно, что в 2022 году он жил в ее доме в Техасе.

В августе 2021 года у 53-летнего миллиардера и его подруги родились близнецы Азур и Страйдер. Маск дал им свою фамилию, а также при регистрации новорожденных сына и дочери указал координаты их матери как свой адрес.

Летом прошлого года стало известно, что Зилис снова родила ребенка от Илона Маска.Однако его имя и пол до сих пор остаются неизвестными.