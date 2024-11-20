Машкова «посадили» на 10 лет за патриотизм и отобрали квартиру в Одессе

Российский актер Владимир Машков стал фигурантом уголовного дела на Украине. Суд заочно приговорил его к 10 годам тюрьмы и конфисковал квартиру в элитном районе Одессы, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Расследование провели сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры. За пророссийскую позицию, участие в концертах-митингах и сопредседательство в избирательном штабе Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году Машкова обвинили в посягательстве на территориальную целостность и поддержку боевых действий.

Судебное разбирательство прошло в специальном судебном производстве без участия обвиняемого. Суд приговорил актера к 10 годам тюрьмы и изъял у него квартиру площадью 100 квадратных метров в элитном районе на побережье Одессы.

Машков в 2023 году стал лауреатом премии Минобороны России, а через год — директором театра «Современник». Он призвал снимать больше искренних фильмов о произошедшем на Украине.