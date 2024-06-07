Владимир Машков станет директором театра «Современник»

Актера театра и кино Владимира Машкова назначат новым директором театра «Современник». О кадровых изменениях в московских учреждениях культуры рассказали на сайте столичного мэра .

«Новым директором „Современника“ станет Владимир Машков. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии отметили, что Машков, Герасимов и Богомолов сохранят должности художественных руководителей в Московском театре Олега Табакова, в Театре на Малой Ордынке и Театре на Малой Бронной соответственно.

По словам главы столичного департамента культуры Алексея Фурсина, принятые решения позволят эффективнее управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара. Он отметил, что Машков, Герасимов и Богомолов повысили популярность своих театров среди зрителей, разнообразили репертуар и показали бережное отношение к театральным традициям и наследию легендарных артистов.

«Работа в „Современнике“ для меня — большая ответственность, личная ответственность перед Галиной Борисовной. Несмотря на уход, она навсегда в моей жизни, поэтому я буду делать все для того, чтобы ее дело продолжалось», — прокомментировал назначение Машков.

Ранее главный режиссер театра «Ленком» Алексей Франдетти сообщил об уходе со своего поста. Он заявил, что доработает сезон и уйдет на год раньше, чем прописано в контракте.