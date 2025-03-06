Mash узнал о попытках Калюжного сымитировать сотрясение мозга из-за повестки

Звезда сериалов «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный получил повестку от военкомата и попытался сымитировать сотрясение головного мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, актер получил повестку 17 октября. Согласно документу, 26-летний артист должен был явиться в военкомат через неделю, но так туда и не пришел.

Уже в ноябре Калюжный обратился в больницу с травмой головы и ушибами. Он рассказал, что поскользнулся на льду, и пожаловался на боль, тошноту и головокружение. По словам артиста, он ударился головой и даже потерял сознание.

От обследований звездный пациент отказался, а внешних травм врачи не зафиксировали. Mash предположил, что Калюжный имитировал сотрясение мозга, чтобы уклониться от призыва. За «откос» от армии ему грозит до двух лет тюрьмы. По информации канала, на актера уже возбудили уголовное дело.

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