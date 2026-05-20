«Маркетинг называется». Гогунский снова пошутил о женщинах

Виталий Гогунский вновь высказался о женщинах и назвал это шуткой

Актер и певец Виталий Гогунский поделился новым рассуждением о женщинах, чем спровоцировал бурное обсуждение в соцсетях. На этот раз исполнитель роли Кузи из «Универа» опубликовал в Instagram* видео с шуткой и предложил подписчикам оценить ее.

«Свою любимую женщину нельзя обманывать ни в коем случае. Свою любимую женщину нельзя обманывать. Но всех женщин обманывать, оказывается, можно: маркетинг называется», — сказал 47-летний артист.

Подписчики отреагировали на публикацию по-разному. Часть пользователей поддержала Гогунского, отметив, что шутка получилась удачной. Некоторые также обратили внимание на внешний вид актера.

В комментариях разместили и более резкие вопросы.

«А бить женщину можно, Виталий?» — спросил один из пользователей.

«Ни в коем случае!» — ответил он.

Ранее Гогунский уже оказывался в центре внимания из-за резких высказываний о женщинах. В Сети широко обсуждали его рассуждения о том, каким, по мнению артиста, должно быть женское настроение, а также другие спорные заявления актера о феминизме, эскорте и общественных ценностях.

