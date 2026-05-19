Марина Федункив раскритиковала присутствие мужчин на родах

Мужчинам не стоит присутствовать при появлении ребенка на свет. Такое мнение высказала звезда «Реальных пацанов», актриса Марина Федункив, ставшая матерью в 53 года. Своим видением партнерских родов она поделилась в шоу «Вопрос ребром» .

По словам артистки, отец ее ребенка пришел уже после завершения родов, когда малыша успели привести в порядок.

«У меня не партнерские были роды, он пришел, когда уже ребенка из меня вытащили. Нельзя мужчине показывать то, чего он не должен видеть. Если бы это нужно было, природа бы создала так. Мы [малыша] даже помыли чуть-чуть. <...> Тогда папу позвали, чтобы он посмотрел», — рассказала Федункив.

Актриса заявила, что не верит в идею о том, будто совместные роды способны укрепить отношения в паре. Некоторые женщины рассчитывают, что после такого опыта мужчина будет сильнее их ценить, однако подобные ожидания часто оказываются ошибочными.

«Да если он найдет другую, ему не важно, с кем он был и на каких родах, и вообще некоторые про детей забывают. Мужчины всегда любят в большей степени ребенка той женщины, которую любят», — отметила она.

Ранее Федункив говорила, что уже задумывается о втором ребенке. Правда, его актриса планирует родить уже с помощью суррогатной мамы. Опыт первой беременности в 53 года дался Федункив нелегко.