15 апреля 2026 01:01 Гуляет по Милану с молодым итальянцем и хочет второго ребенка: как Марина Федункив сломала все стереотипы 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Она ворвалась в шоу-бизнес уже за 40, прославившись благодаря роли мамы Коляна из сериала «Реальные пацаны», а настоящую любовь встретила только в пятьдесят. Теперь Марина Федункив поехала в Италию и под руку с молодым итальянским мужем гуляет по Милану, воспитывает сына Теодора и строит планы на второго ребенка. Как пермская девчонка с тремя копейками в кармане дожила до такого счастья?

Пермское детство Она появилась на свет 27 августа 1971 года в Перми. Ее отец играл на валторне в симфоническом оркестре, а мама работала технологом. По национальности папа был украинцем, мама — мордовкой, а фамилия, как шутила сама Марина, имела «болгарско-цыганские корни». Жили скромно, без излишеств, зато с ранних лет будущая актриса знала цену копейке. Детство отчасти прошло на западе Украины, на родине отца — в деревне Прикарпатье, где Марину воспитывали бабушка с дедушкой. Трудовая биография началась задолго до получения диплома: чего только она не перепробовала — была и ночной нянечкой в детдоме, и сортировщицей овощей на базе, и массовиком-затейником на теплоходе.

В 1998 году, уже под тридцать, она наконец окончила Пермский государственный институт искусства и культуры, где училась на курсе Виктора Ильева. Но настоящий институт жизни ждал ее не в аудиториях, а на сцене — там, где рождается главное комедийное братство страны. От КВН до мамы Коляна В конце 1990-х она пришла в КВН, начав как автор для команды «Добрянка», затем вышла на сцену. В 2002 году «Добрянка» победила в Первой лиге в Казани и получила путевку в Высшую лигу. В 2008-м Федункив переехала в Москву. Она снималась в скетч-шоу «Даешь молодежь!», «Все по-нашему!» и «Валера TV», а с 2013-го стала постоянной участницей «Comedy Woman».

Главный прорыв случился в 2010-м с сериалом «Реальные пацаны». На кастинге Марине предложили роль бабушки главного героя, но актриса категорически отказалась и уговорила продюсера Антона Зайцева переписать персонажа в маму. Федункив сама придумывала для своей героини фразы и интонации. Многие «фирменные» словечки — «прошманде», «свинота», «трикошки» — она позаимствовала у своей свекрови, с которой долго жила в Перми. Актриса настояла на народных, «живых» оборотах, и именно эта достоверность сделала тетю Марину одной из самых любимых героинь сериала. Любовь, измены и синяки Первого гражданского мужа, однокурсника Сергея Щелчкова, Федункив встретила еще в институте. Вместе они прожили 12 лет, но брак так и не оформили. Когда Марина начала успешно выступать в КВН и уезжать на гастроли, Сергей не выдержал конкуренции: запил и принялся изменять. После очередного возвращения с гастролей она собрала вещи и ушла.

Я повела себя как хороший мужчина. Ушла со своими стрингами. Марина Федункив актриса

Со вторым избранником, предпринимателем Михаилом, Марина познакомилась, когда ловила такси в свой день рождения. На первый взгляд он казался надежным и сильным — полной противоположностью первому мужу. Но очень скоро Федункив обнаружила, что ее новый избранник страдает тяжелой наркотической зависимостью. С ним Марина прожила «как на пороховой бочке» 13 лет. Ради денег на дозу Михаил воровал вещи из дома, поднимал на жену руку, однажды сломал ей ногу. Иногда ей приходилось приходить на съемочную площадку с синяками и прикрываться отговорками о том, что ударилась. Стыдно было признаться даже коллегам, что ее лупит собственный муж.

Последующий переезд в Москву не спас ситуацию: Михаил переключился с наркотиков на алкоголь. И вскоре Федункив все же окончательно разорвала эти отношения. Она смогла вырваться из порочного круга, когда ей исполнилось уже 44. Тогда она уже похоронила мечту о ребенке. Итальянское чудо Первую встречу с будущим мужем Федункив не восприняла всерьез. Они познакомились на дне рождения общих друзей, но тогда между ними не пробежало «ни одной искры». Через три недели судьба столкнула их снова — в одном самолете, вылетавшем из Внуково. Стефано Маджи, который младше актрисы почти на 14 лет, подошел первым, и несколько часов они общались через переводчика.

Сама Марина отказывалась от серьезных отношений, предостерегая итальянца от решения, о котором он мог бы пожалеть в будущем. Но в конце концов сдалась, и в день своего 50-летия, 27 августа 2021 года, актриса впервые в жизни официально вышла замуж. Позднее материнство В ноябре 2024 года Марина Федункив впервые стала мамой. Она родила сына и назвала его Теодором — в честь своего деда Теодора Гавриловича. Актриса прошла через процедуру ЭКО, но выносила и родила сама, категорически отвергнув вариант с суррогатной матерью.

Я бы задолбала эту мать. Я бы с ней жила, спала, ходила, ела бы. Везде бы камеры стояли. Я бы человеку проходу не дала. А вдруг она курит? А вдруг она где-то что-то? Я надеялась, вдруг найду кого-то из своих знакомых, попрошу за хорошие деньги. Почему бы и нет? Но мне сказали, что я здорова. Марина Федункив актриса

Беременность актриса скрывала до последнего. На публике появлялась в свободной одежде, боялась сглаза и косых взглядов. Роды прошли непросто: у Марины развилась светобоязнь, начались панические атаки. Но уже через несколько недель после родов Федункив вернулась к съемкам. Сейчас Марина уже заглядывает в будущее и не исключает: в их доме может появиться еще один малыш. Италия и планы на второго ребенка В апреле 2026 года Федункив снова отправилась в Италию вместе с мужем Стефано. Супруги решили навестить маму итальянца, и совместить приятное с полезным, дополнив семейный визит культурной программой. Отношения со свекровью, которую тоже зовут Марина, у Федункив сложились самые теплые. Женщины познакомились по видеосвязи, и с тех пор очень тепло общаются, а при встречах стараются провести время вместе. Ну, а в качестве досуга, супруги посетили знаменитый миланский театр «Ла Скала», где с большим удовольствием посмотрели оперу «Турандот».

«Потрясающая постановка легендарной оперы „Турандот“ в легендарном театре!» — поделилась впечатлениями актриса, опубликовав элегантные снимки в черном брючном костюме. Поклонники с восхищением засыпали Марину комплиментами в комментариях, отмечая, что она выглядит просто прекрасно. Но жизнь на две страны — лишь часть сегодняшнего счастья Марины. Актриса уже вовсю строит планы на будущее и не скрывает: она хочет подарить Теодору брата. Правда, второго ребенка она планирует родить уже с помощью суррогатного материнства — первый опыт беременности в 53 года хоть и был прекрасным, но непростым. Марина постепенно учится быть «слабой в хорошем смысле слова» — позволяя мужу заботиться о себе, а не тащить все на своих плечах, как раньше. Ее жизнь сегодня — лучшее доказательство того, что возраст не приговор, а счастье может прийти в любой момент.