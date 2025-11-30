Мария Захарова и рэпер Птаха выпустили совместный трек

Захарова рассказала, что рэпер Птаха выпустил трек с написанным ею текстом

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) выпустил песню на слова, написанные официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Об этом она сама написала в своем Telegram-канале .

«Птаха — Белая стая. Барышня и хулиган выпустили песню. Мой текст, его музло», — прокомментировала дипломат.

Захарова также опубликовала текст песни. В ней — про небесного ангела, сильного защитника.

Комментаторы поддержали Захарову, назвали ее талантливой, а песню — проникновенной.

Ранее дипломат предложила дать премию Рунета орловскому коммунальщику, который оригинально ответил горожанам на возмущение затянувшимся ремонтом. Заместитель гендиректора «Орелводоканала» заявил, что в интернете его интересует только порно.