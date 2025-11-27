«Кроме порно, ничего не интересует!» Жителей Орла шокировал ответ водоканала о ремонте труб

Замгендиректора «Орелводоканала»: в интернете ничего не интересно, кроме порно

В Орле появился новый мем-герой — первый заместитель генерального директора «Орелводоканала» Владислав Терновых. Четвертый день подряд рабочие пытаются устранить аварию на канализационном коллекторе на Полесской улице, но пока безрезультатно, сообщил Telegram-канал Baza .

Терновых в беседе с журналистом местного СМИ заявил, что не обращает внимания на комментарии горожан о сроках окончания аварийных работ.

«Меня в интернете, кроме порно, больше ничего не интересует!» — заявил он.

Ответ Терновых вызвал бурную реакцию в местных пабликах и Telegram-каналах. Руководство «Орелводоканала» пока официально не прокомментировало ситуацию.

