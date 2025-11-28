Захарова предложила дать премию Рунета орловскому коммунальщику за его ответ горожанам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео из Орла, где коммунальщик отвечает на претензию горожан о сроках завершения аварийных работ. Дипломат в Telegram-канале предложила дать чиновнику премию Рунета.

В Сети завирусилось видео, на котором первый заместитель гендиректора «Орелводоканала» Владислав Терновых, отвечая на вопрос корреспондента о сроках завершения работ по ремонту коллектора и о том, что пишут о ситуации в Сети, ответил, что в интернете его интересует только порно.

«Мне кажется, это премия Рунета — специальный приз „За все!“», — написала Захарова и поставила смеющиеся до слез смайлики.

«Орелводоканал» уже четвертый день устраняет обрушение канализационного коллектора на Полесской улице, поэтому горожане поинтересовались в Сети, когда ремонтные работы завершатся. В ответ получили нового мем-героя. Руководство коммунального предприятия пока не прокомментировало высказывание своего сотрудника.