Мария Порошина впервые после тайной свадьбы вышла с мужем в свет

Тайно поженившиеся Мария Порошина и Ярослав Бойко пришли вместе на мероприятие киностудии «Феникс-Фильм». Актриса опубликовала в Instagram* совместное фото с мужем и обручальным кольцом на пальце.

Съемочную группу сериала «Всегда говори „всегда“», в котором Порошина и Бойко сыграли главные роли, пригласили на мероприятие киностудии. Актриса опубликовала два снимка.

На одном она позировала вместе с мужем, коллегой Татьяной Абрамовой и режиссером Алексеем Козловым. На другом фото Порошина стояла на сцене с наградой в номинации «Актерский ансамбль», держа микрофон. На безымянном пальце правой руки красовались два кольца, в том числе золотое обручальное.

О тайной свадьбе Порошиной и Бойко стало известно в июне. Бывший муж актрисы Гоша Куценко благословил их союз.

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