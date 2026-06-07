Актриса Мария Порошина тайно вышла замуж за своего коллегу Ярослава Бойко. Об этом в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал ее бывший муж, актер Гоша Куценко.

В последние годы поклонники не раз предполагали, что Порошину и Бойко связывают романтические отношения: актеры вместе появлялись на публике и участвовали в совместных проектах, однако сами это не комментировали.

«Слава Бойко — надежный человек. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — сказал Куценко.

Он добавил, что церемония прошла в узком кругу и без лишнего внимания.

Ранее внимание к личной жизни Порошиной привлекло рождение в 2019 году ее пятого ребенка. Тогда поклонники строили разные версии об отце мальчика, в том числе связывали его с Ярославом Бойко, однако актриса эти слухи опровергала.