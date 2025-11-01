Сегодня 17:18 Пятеро детей, измена, связь с Куценко и Табаковым: о чем молчит Мария Порошина 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Жизнь знаменитостей напоминает калейдоскоп, где яркие вспышки успеха сменяются испытаниями на прочность. Для Марии Порошиной, известной актрисы театра и кино, последние годы были непростыми. Поклонники, раньше восхищавшиеся ее талантом, теперь обсуждают не только новые роли, но и драматические повороты судьбы: разрыв с Гошей Куценко, развод с Ильей Древновым, рождение пятого сына, окутанное тайной. Как эта хрупкая, но сильная женщина справляется с трудностями, сохраняя внутреннюю гармонию и двигаясь вперед?

Мария Порошина: детство, юность, молодость Будущая звезда родилась в самом сердце столицы, в семье, где искусство было не просто профессией, а неотъемлемой частью жизни. Ее мать, Наталия Красноярская, была известным режиссером в Большом театре, а отец выступал в ансамбле «Березка». Однако семейное счастье было недолгим. Родители развелись, когда Мария была еще совсем крошкой. Наталия Красноярская попыталась найти новую любовь, связав свою жизнь с Дмитрием Назаровым, известным по сериалу «Кухня». Но этот брак тоже распался. С детства окруженная творческими людьми, Мария поняла, что ее место на сцене. После школы она уверенно пошла к мечте, поступив в Школу-студию МХАТ. К ее удивлению, сложнейший конкурс был преодолен с первой попытки. Но через два года ее студенческую жизнь омрачило неожиданное решение: Олег Табаков исключил Порошину из вуза.

Выгнал за профнепригодность. Я даже благодарна Олегу Павловичу за такое судьбоносное решение. Исключение заставило меня встряхнуться, пересмотреть взгляды на профессию. К Табакову я же в 16 лет поступила. И не очень понимала, зачем мне все это надо. Мария Порошина

Целый год молодая актриса пребывала в растерянности, не находя себе места. Но однажды судьба улыбнулась ей, и она поступила в Щукинское училище. Получив диплом об актерском образовании, Мария открыла двери в мир кино. Ее дебютной работой стала роль в проекте «АБВГД LTD». Затем последовал триллер «Поклонник», ради которого актриса кардинально изменила свой образ, превратившись из блондинки в брюнетку. Но настоящий успех пришел к ней с мелодрамой «Всегда говори „всегда“», которая растянулась на девять сезонов и принесла Марии всенародную любовь. Мария Порошина вновь обрела популярность после выхода на экраны фильмов «Дневной дозор» и «Ночной дозор», а также сериала «На пути к сердцу». Зрители полюбили ее героинь за их мягкость и внутреннюю силу. Каждая новая работа актрисы становилась событием, трогающим сердца поклонников. Неслучайно Порошина снялась в мелодраме «Березка». Она прекрасно помнила, как ее отец блистал в этом ансамбле. К участию в сериалах «Золото Лагина» и «Родители-2» ее побудил личный опыт: Мария стала многодетной матерью. Параллельно с кинокарьерой Порошина часто выступала на театральной сцене. Ее запомнили в ярких ролях: королевы в «Ревизоре», нежной Хлои в «Пене дней» и интригующей Сесили в «Опасных связях». Актриса также пробовала себя в роли телеведущей, ведя программу «Шире круг». Поклонники всегда задавались вопросом: как этой удивительной женщине удается все успевать, будучи многодетной мамой?

Фото: РИА «Новости»

Любовные драмы Марии Порошиной Мария познакомилась с Гошей Куценко в Школе-студии МХАТ. Он был старше и опытнее, излучал уверенность, перед которой молодая девушка не устояла. Их роман был бурным, и вскоре у пары родилась дочь Полина. Но Куценко так и не сделал Марии предложение, а позже признался в измене. Знаменитости разошлись, но сохранили дружеские отношения. Куценко в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспоминал, как Мария отреагировала на его исповедь.

Сознался во всем Маше, а она ответила: „Дурак! Кто же о таком рассказывает?“ Она тогда была молодец, не стала меня прощать.И мы расстались. Конечно, это было очень тяжело. Маша хлебнула со мной такую чашу горя, что в будущем превратилась в хорошую актрису. Она научилась чувствовать боль. Гоша Куценко

Со своим вторым мужем, Ильей Древновым, Мария Порошина познакомилась в буфете театра «Ленком». Их брак длился 17 лет, и у них родились три дочери: Серафима, Аграфена и Глафира. Однако неожиданно супруги решили развестись. Пара предпочла не комментировать причины расставания. Одни знакомые считали, что разлад в семье начался еще во время беременности Марии. Другие полагали, что Древнов не мог смириться с успехом жены, особенно на фоне своей невостребованности.

Фото: РИА «Новости»

Пятый сын В январе 2019 года Мария родила пятого ребенка — сына Андрея. На момент развода она была беременна. Мальчика записали на Древнова, и ему пришлось через суд доказывать, что не является отцом. Суд удовлетворил его требование. Фанаты терялись в догадках о возможной измене, ведь актриса упорно не называла отца ребенка. Долгое время поклонники подозревали, что им является Ярослав Бойко. Он играл с ней в сериале «Всегда говори „всегда“» и театральных постановках. Однако Мария опровергла эти слухи. Она заявила, что Бойко не имеет отношения к ее материнству. Зато его разделяет отец ребенка, живущий на две страны. Порошина не раскрывала, принимает ли участие отец ее сына в воспитании. По ее словам, с домашними делами ей помогает няня.

Фото: РИА «Новости»

Смерть матери В самые трудные моменты жизни рядом с Марией всегда была ее мама — сильная и волевая Наталия Красноярская. Она словно предчувствовала неизбежность развода дочери с Ильей Древновым. По ее мнению, причина была не в новом романе Порошиной, а в незрелости актера. Илья не поддерживал жену, которая работала за двоих. «Я давно хотела, чтобы это произошло. Есть мужчины, которые воспитываются мужчинами, а есть те, кто на всю жизнь остаются мальчиками. У нее не было помощи никакой», — подчеркивала Наталия в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Маша даже дом строит одна, а он не хотел, говорил, это лишние затраты. Я сама учила его дрель в руках держать. Наталия Красноярская

Мать стала опорой для Порошиной, когда та вернулась из декрета всего через два месяца после рождения сына. Но Наталье не суждено было в полной мере насладиться общением с внуком. В марте 2019 года Красноярская почувствовала себя плохо во время работы в Большом театре, и ее срочно отправили в больницу. Через несколько недель, 30 апреля, она скончалась.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Мария Порошина сейчас Мария Порошина — имя, которое сегодня известно каждому. Актриса не нуждается в представлении: ее талант и популярность давно завоевали признание. Ее фильмография поражает разнообразием и регулярно пополняется новыми проектами. В 2025 году выйдет очередное продолжение сериала «Анна-медиум». Мария вновь исполнит главную роль, продолжая радовать зрителей своим мастерством.