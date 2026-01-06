Маргарита Симоньян поздравила верующих с Рождеством Христовым. Она рассказала, что в их семье отмечают сразу два праздника.

Армянская апостольская церковь отмечает Рождество Христово и Крещение Господне в один день, 6 января. Это связано с древней традицией празднования Богоявления. Русская православная церковь разделяет эти два события: Рождество 7 января и Крещение 19 января.

«Армянская церковь отмечает Рождество в ночь с 5-го на 6-е, Русская — с 6-го на 7-е. Мы дома отмечаем оба праздника. И я поздравляю армян с Наступившим, а православных — с Наступающим!» — написала она в своем Telegram-канале.

Журналистка добавила, что Христос — это счастье. Без Него все было бы невыносимо.

Ранее Симоньян откровенно рассказала, как чувствует себя во время борьбы с онкологическим заболеванием. Она призналась, что иногда ложится в больницу, чтобы стабилизировать свое состояние. Но больше всего ее тревожит судьба детей.