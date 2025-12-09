«Ноги не держат, боли везде». Борющаяся с раком Симоньян рассказала о своем состоянии

Глава RT Маргарита Симоньян откровенно рассказала, как чувствует себя во время борьбы с онкологическим заболеванием. В своем Telegram-канале она призналась, что иногда ее госпитализируют в ближайшие больницы, чтобы стабилизировать состояние. Но больше всего она переживает за своих детей.

Симоньян вернулась из Индии, где она была в составе президентского пула. По ее словам, ради этой поездки ей пришлось отложить очередной сеанс химиотерапии. Иначе командировка совпала бы с самыми тяжелыми днями, когда организм наиболее остро реагирует на лечение.

«Живу почти как обычный человек. Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии», — отметила она.

После химиотерапии наступает сложный период. Иногда приходится снова ложиться в больницу, часто ближайшую, чтобы срочно стабилизировать состояние. Это необходимо, когда показатели крови резко падают или слизистая желудка и пищевода повреждена.

«Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю. Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет», — добавила она.

В международной поездке Симоньян сменила черный парик на темно-рыжий. В своем личном блоге она рассказала о находке в винтажном индийском магазине и о том, как сотрудники подготовили номер к ее заселению. Подписчики удивились, что журналистка возобновила работу так быстро после выписки из больницы.

В прошлый раз телеведущая появилась в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».