«Маразм крепчал!» В интервью Долиной на Первом канале увидели попытку отмыться

Вика Цыганова заявила о попытке «отмыть Долину» в интервью на Первом канале

Российская певица Виктория Цыганова высказалась по поводу заявлений народной артистки России Ларисы Долиной. Свои мысли она изложила в Telegram-канале после выступления Долиной в эфире Первого канала.

«Ну что, маразм крепчал! Ларису Долину попытались отмыть через интервью на Первом канале», — написала она.

Людям сообщили, что ее обманули мошенники, использовавшие паспорт «Человека-паука»: некого Андрея Лукина с фото известного актера Тома Холланда.

«За кого они вообще народ держат? Уже даже страшно комментировать как-то весь этот бред. Это за пределом добра и зла», — возмутилась Цыганова.

Уровень самодовольства Долиной впечатляет, высказалась певица. Почему бы ей тогда не организовать свою прямую линию, как у Владимира Путина, иронично отметила она.

«В общем, ожидаем на „Голубом огоньке“ трио Долиной, Собчак и Киркорова с песней „Погода в доме“, а также дуэт Долиной и Инстасамки „За деньги — да!“», — заключила Цыганова.

В интервью Долина подробно рассказала, поделилась, как ее психологически обработали мошенники. Мужчина, представившийся Андреем Лукиным, постоянно был на связи и контролировал действия ее близких.

Чтобы подтвердить свою личность, он отправил скан паспорта. Этот жест убедил 70-летнюю певицу, что общается с настоящим сотрудником Росфинмониторинга.

Однако после выступления артистка нарвалась на новую волну хейта. Обращение певицы к покупательнице квартиры Полине Лурье вызвало недоумение и критику. Многие посчитали его циничным, а обещания отдать несуществующие деньги — смешными.

Ранее стало известно, что Долина считала, что участвует в «спецоперации» по выявлению и поимке преступников, когда продавала свою квартиру.