Скандал с Долиной становится международным: почему певицу возненавидели еще сильнее

Лариса Долина, решившая наконец рассказать россиянам подробности того, как ее развели мошенники, нарвалась на новую волну хейта. Обращение певицы к покупательнице ее квартиры Полине Лурье многие сочли циничным, а обещание отдать все деньги, которых нет, просто смешным.

Зачем Долина пошла на «Пусть говорят» Вообще, будем честны, во всем этом покаянии Долиной интерес вызывает прежде всего момент, который выбрала певица, чтобы прийти в студию к Дмитрию Борисову. Почему это явление на Первом канале произошло, лишь когда адвокат Полины Лурье обратился в Верховный суд, а тот истребовал материалы дела? Может быть, это просто совпадение? Конечно, вполне такое может быть, но для многих зрителей шоу «Пусть говорят» и пользователей в Сети это выглядело как причина и следствие. Автор канала «Светский хроник» Алена Мартынова отметила, что сейчас самой горячей темой у российских юристов остается рассмотрение дела Долиной в Верховном суде с новым председателем Игорем Красновым и репутационные риски для Михаила Барщевского, команда которого, по ее информации, с первых дней защищает народную артистку.

«Все идет к тому, что с подачи Верховного суда здравый смысл вернется и Ларису обяжут вернуть деньги Лурье. Игорь Краснов в этом смысле, как новый глава ВС, получит карт-бланш на вершение здравого смысла», — убежден юрист Михаил Алексеев. При этом, по прогнозу эксперта, здравый смысл может ударить как минимум по судье первой инстанции, по самой Долиной и усугублению ее отмены, а также по адвокатской конторе, которая защищает ее интересы.

Сейчас, продолжил Алексеев, народной артистке и ее представителям стоило бы приложить максимальные усилия, чтобы Лурье согласилась на мировое соглашение, отозвала свою жалобу и выступила вместе с Долиной под камерами, чтобы попробовать обелить ее имя.

Насколько это реально, сказать однозначно нельзя, но последние решения Лурье говорят о том, что этого, скорее всего, не произойдет. В минувшую пятницу она отвергла предложение Долиной о мировом соглашении, связанном с делом о мошенничестве, как неприемлемое. Ведущий «Пусть говорят» тогда отметил, что покупательница отказалась давать комментарии и призвала дождаться решения суда: ВС рассмотрит спор о квартире Долиной 16 декабря. В нижестоящих инстанциях постановили, что певица находилась «под влиянием заблуждения», поэтому ей вернули квартиру без необходимости возвращения 112 миллионов, которые отдала за нее Лурье. В итоге покупательница осталась и без денег, и без недвижимости.

Долина стала частью вселенной Marvel Самым удивительным в рассказе Долиной в студии у Борисова, пожалуй, был эпизод с Человеком-пауком. Звучит дико, однако такова правда. По словам певицы, один из аферистов по ее требованию предоставил ей паспорт, который сначала не вызвал у нее никаких подозрений. Хотя в действительности это было фото Тома Холланда — молодого британского актера, построившего блестящую голливудскую карьеру. После этого в Instagram* у артиста начался настоящий ад: русскоязычные пользователи пришли к нему в комментарии и начали в шутку требовать вернуть деньги Долиной, некоторые пели про «Погоду в доме», кто-то пытался пристыдить его. «Том, как ты мог, мы тебе верили, а теперь рынок вторички лег», «Человек-паук: нет пути в квартиру», «Том сегодня в ***: почему люди пишут, что он обманул кого-то из России», «Зарабатывал на свадьбу с Зендеей», «Мы думали, ты Человек-паук, а ты просто жук», — писали россияне. Думаем, в шоке был не только сам Холланд, но и его подписчики, в том числе звездные коллеги по цеху. Таким образом, дело певицы прогремело в какой-то степени и в Голливуде. «Долина стала частью вселенной Marvel. Или Marvel стал частью вселенной Долиной», — шутили после этого журналисты Super.ru.

Почему исповедь Долиной разозлила россиян еще больше Но шутки шутками, а осадок от программы с певицей остался неприятный. И возмущенных зрителей вполне можно понять, ведь как «чудесно» звучит план вернуть деньги, которых у тебя нет. А квартиру, которая у тебя есть, отсудить всеми правдами и неправдами. «И для этого пойти плакаться на федеральное ТВ, чтобы сердобольных пенсионерок на свою сторону перетянуть. На второй год рубилова до Долиной начало доходить, что она не может плевать на все общество целиком и этого удава надо есть по частям», — с сарказмом заметил блогер Александр Картавых.

Особенно циничной, по его мнению, стала фраза артистки о том, что она вернет деньги в полном объеме, ведь Лурье, как и она сама, пострадавшая. «Формулировка, которая дословно означает: „Меня кинули мошенники, а я кинула вас, значит, мы обе пострадали от действий жуликов, давайте обнимемся и поплачем“», — поразился он.

При этом, по сути дела, Долина не рассказала ничего. Единственной любопытной деталью стали только ее слова о даче, которую она тоже чуть не продала. И дача эта, по словам Картавых, представляет из себя трехэтажный особняк. Рядом с ним есть двухэтажный коттедж ее дочери. Ландшафт украшает искусственный пруд с карпами и карасями. «И Readovka там покопала еще, нашла какие-то квартиры. Среди ее недвижимости числятся квартиры в районах Лефортово, Строгино и Якиманка. Первые — квадратурой 50-60 квадратных метров, а вот та, что ближе к центру, — 94,8 квадратных метра. Стоимость жилья варьируется от 18 до 41 миллиона рублей», — добавил блогер.

То есть нормально еще активов, чтобы даже без кредитов выкупить квартиру в моменте со всеми набежавшими процентами. Хоть завтра. Либо ей есть где жить, там еще навалом резервной недвижки и она может просто отдать покупателю проданную квартиру. Но мы не хотим ничего отдавать и денег у нас нет, ага. Александр Картавых

По мнению депутата Мосгордумы Андрея Медведева, решение Лурье не соглашаться на условия Долиной было самым верным. Более того, если певица решит все же вернуть деньги покупательнице, не дожидаясь решения Верховного суда (что вероятно), то, по сути, никто не увидит справедливого ответа на вопросы, которые есть у россиян, а предыдущие решения судов по всем квартирам, проданным по «схеме Долиной», так и останутся в силе.

Жест доброй воли, как ни странно, никак не улучшит нашу судебную систему, хотя и позволит выглядеть Долиной приличнее, чем сегодня. Главная же проблема дела Долиной не в квартире и не в деньгах. Не в этом видят люди несправедливость. А в том, что люди понимают, как Долина решила свой вопрос. Андрей Медведев

И как в итоге вся эта картина выглядит для простых россиян: Долина сначала продает квартиру, отдает деньги курьерам, потом осознает, что наделала, просит «каких-то покровителей, неких государственных мужей о помощи, и они куда надо позвонили, попросили кого-то — и певица получила решение».

«Как когда-то получила гаишный спецталон, запрещающий проверку ее машины, о чем она кичливо рассказывала как-то в телеэфире. Может, не так оно и было все, но для людей так вот выглядит. Вот что людей полностью выморозило», — добавил он. То есть снова налицо телефонное право и полная уверенность артиста, что ему почему-то все можно. И что все остальные обязаны понять, простить, прийти на концерт и продолжать любить. «Не в квартире проблема, а в том, что у людей доверие к государству на фоне ситуации рушится. И в том, что каждый буквально человек ставит себя на место покупательницы и думает, что делал бы он, окажись в такой ситуации. И понимает, что ничего бы он не смог сделать. Укатали бы его», — заключил депутат.

