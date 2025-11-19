Марат Башаров объявил о четвертом браке

Начавшийся в 2022 году роман Марата Башарова с актрисой Анастасией Борисовой закончился браком, который продолжается уже два года. Такое признание актер и телеведущий сделал в комментарии изданию Super.ru .

Он пояснил, что сделал предложение возлюбленной в декабре 2023-го.

«Мы уже два года женаты», — заявил Башаров.

Новая пассия младше актера на 13 лет. В последние дни появились слухи, что Борисова забеременела, но звездная пара не подтверждала и не опровергала эти сообщения.

Для Башарова новый брак уже четвертый по счету. Актер дважды женился на Елизавете Шевырковой и между двумя этими браками сыграл свадьбу с актрисой Екатериной Архаровой.

Все разводы Башарова заканчивались скандалами и обвинениями в домашнем насилии.

В начале ноября актер объявил, что после долгого обследования врачи обнаружили у него расширение верхней части сердечной аорты. Башаров подчеркнул, что долго не мог выяснить диагноз, хотя неизлечимое заболевание часто давало о себе знать.