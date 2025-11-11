Марат Башаров раскрыл, что неизлечимо болен

Марат Башаров рассказал, что у него диагностировали расширение сердечной аорты

Актер Марат Башаров рассказал о своем неизлечимом кардиологическом заболевании. Об этом написало издание «Страсти» .

Врачи долгое время не могли поставить артисту диагноз. Периодически болезнь давала о себе знать. Однажды Башаров вел автомобиль и неожиданно потерял сознание.

«Я ехал с женой и потерял сознание за рулем, уперся в стоявшую впереди машину», — рассказал актер.

Ультразвуковое исследования сердца и холтера помогли определить недуг: расширение верхней части сердечной аорты.

Первую заметную роль в кино Марат Башаров получил в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». После этого успеха он снялся у Павла Лунгина в комедии «Свадьба», которая получила приз Каннского кинофестиваля за актерский ансамбль.