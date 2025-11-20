Мало сил и много свободного времени. Симоньян рассказала о борьбе с раком

Проходящая лечение от рака главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о химиотерапии. Об этом она написала в Telegram-канале.

По ее словам, сейчас она смотрит сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», в котором играет Юлия Высоцкая.

«Но у меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени — правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», — рассказала журналистка.

Симоньян призналась, что Высоцкая нравится ей своим отношением к жизни, которая «нещадно пнула ее сапожищем». Актриса стала для нее и примером, и психотерапией.

Высоцкая вместе с мужем продолжают бороться за жизнь 26-летней дочери Марии, впавшей в кому 12 лет назад после страшного ДТП во Франции.

Ранее Симоньян призналась, что «молниеносно вырастила себе рак», когда переживала из-за впавшего в кому мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. До этого главред RT говорила, что вылечится с Божьей помощью или же отправится «играть в нарды с Тиграшей», добавив, что не боится смерти.