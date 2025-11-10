Сегодня 13:36 Симоньян призналась, что сама накликала рак. Онкологи рассказали, возможно ли это Онколог Долгополов: рак Симоньян не мог развиться за две недели 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призналась, что «молниеносно вырастила себе рак», когда переживала из-за впавшего в кому мужа. Может ли человек заболеть под влиянием стресса и самовнушения — разбирался 360.ru.

Что влияет на развитие рака Симоньян в своем Telegram-канале подробно ответила подписчикам на волнующие вопросы, в том числе касающиеся онкологического заболевания. Она подствердила, что сама стала жить в больнице, когда ее муж Тигран Кеосаян впал в кому.

Тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном — и я буквально молниеносно вырастила себе рак. Маргарита Симоньян Главный редактор RT

Редактор уточнила, что не ждет смерти и вообще об этом не думает. Сейчас журналистка проходит лечение в муниципальной больнице. По ее словам, она теряет волосы из-за химиотерапии, но нисколько не переживает об этом. «У меня не третья стадия, а первая-вторая, слава богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с божьей помощью, вылечат, а, может — по Его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли», — рассказала журналистка. В беседе с 360.ru слова Симоньян прокомментировал врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. Он напомнил, что на развитие рака может влиять многое, в том числе наследственность и болезни. «Стресс относится к факторам, ускоряющим течение заболевания, потому что на стрессе иммунная система немного пропадает и активирует зоны, которые могут ускорять темп роста деления клеток», — объяснил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Он обратил внимание на сложность диагностики некоторых разновидностей рака и не исключил, что Симоньян могла заболеть именно такой.

Обычно ее определяют, когда уже появляются метастазы. Возможно, это как раз случай Симоньян, а стресс мог быть еще дополнительным фактором, который, наверное, ухудшил течение. Евгений Черемушкин Врач-онколог

Эффективность лечения Онколог уточнил, что первая-вторая стадия рака эффективно лечится, если опухоль локализуется только в зоне поражения. Черемушкин добавил, что даже после победы над раком пациента не снимают с учета, потому что всегда есть угроза возвращения болезни. «Современные методы лечения разнообразны и направлены на разные слабые точки опухоли. Поэтому говорить о выздоровлении всегда сложно, потому что в онкологии понятие выздоровления всегда условно», — добавил он. В качестве примера врач напомнил о пандемии COVID-19, когда раком снова заболевали пациенты, проходившие лечение 15-20 лет назад. «Но результаты лечения, если брать комбинированное на небольшие опухоли в первой-второй стадии, очень хорошие, до 90%», — рассказал он.

Фото: РИА «Новости»

Прямых доказательств влияния стресса нет Свое мнение о влиянии стресса на рак также высказал 360.ru врач-онколог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Игорь Долгополов. Он объяснил, что «накликать» болезнь нельзя, но некоторые факторы действительно могут повлиять на ее ход. «Считается, что стресс через систему цитокинов может способствовать развитию ряда заболеваний, в том числе воспалительных и прочих, включая онкологию, наверное, хотя это не доказывается напрямую», — сообщил онколог.

Фото: Juergen Blume via www.imago-imag/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Долгополов объяснил, что во время войн количество случаев рака не увеличивается, хотя уровень тревоги резко растет, поэтому нельзя говорить о доказанном прямом влиянии стресса. Специалист также назвал маловероятным, что болезнь Симоньян могла развиться всего за две недели.

Люди связывают со стрессом многие прогрессии, многие заболевания, но рак не вырастает молниеносно. Все равно из одной клетки, даже при самых быстрых раках, это занимает несколько месяцев. От первой клетки до клинических проявлений. Игорь Долгополов Врач-онколог

Долгополов добавил, что онкологические заболевания бывает сложно выявить: даже самая передовая техника не в силах зарегистрировать случаи, когда опухоли совсем маленькие. «Например, один миллиметр может выявить, а меньше одного миллиметра — пока не может. И мы считаем, что ее нет условно. Когда мы говорим о ремиссиях, мы считаем условные ремиссии, в пределах обнаружения техникой», — рассказал он. Врач также заявил, что стресс может спровоцировать инфаркт, но не рак, который больше зависит от других факторов.