«С жизнью не прощаюсь». Симоньян заявила, что не боится смерти

Главный редактор RT Маргарита Симоньян проходит лечение от рака. Журналистка рассказала в Telegram-канале о течении болезни, чтобы развеять появившиеся в Сети домыслы.

«У меня не третья стадия, а первая-вторая, слава богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может — по его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей», — написала она.

Журналистка отметила, что не ждет смерти и не думает об этом, потому что не верит в нее и с жизнью не прощается. Также Симоньян не переживает по поводу потери волос на фоне химеотерапии.

«Уже накупила париков и тюрбанов на случай, если все же смогу вернуться в эфир, и меня это, признаться, даже развлекает», — рассказала она.

По словам журналистки, она не подозревала о диагнозе. Во время обследования врачи сообщили ей, что межреберная невралгия оказалась раком.