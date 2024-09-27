Максим Галкин запретил россиянам снимать его на концертах

Mash: Галкин запретил россиянам снимать его на концертах после скандала в ОАЭ

Артист Максим Галкин* запретил россиянам снимать его и записывать на диктофон во время выступлений в США и Канаде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Следить за этим будет усиленная охрана, которая выведет нарушителя с концерта. Покупатели билетов подписывают соответствующее соглашение.

Такое условие Галкин* ввел после скандала на концерте в Дубае. Тогда власти ОАЭ оштрафовали его на крупную сумму, а сам артист с тех пор отказался ездить в эту страну на гастроли.

Ранее Галкину* предложили вести на Украине детское телешоу, похожее по формату на «Лучше всех!», которое он вел в России до начала специальной военной операции.

В августе комик попал в скандал во время концерта в Латвии, когда мужчина специально купил билет на его концерт в первый ряд, чтобы обматерить артиста.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.