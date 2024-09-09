Галкину предложили вести детское шоу на Украине

Шоумен Максим Галкин* может вернуться в эфир на Украине после почти трехлетнего отсутствия на российских телеканалах. Об этом сообщил портал NG72.ru .

По данным издания, агент юмориста Ирина начала переговоры с одним из украинских телеканалов о создании новой программы. По формату она будет похожа на шоу «Лучше всех!», выходившее с участием ведущего на Первом канале.

Сам Галкин* информацию о новом творческом проекте пока не подтверждал. Последние два года он ездит с гастролями по Европе и Израилю.

Ранее юморист опроверг слухи о том, что его жена, певица Алла Пугачева, якобы планирует дать сольный концерт в России в этом году. Во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале Примадонна объяснила, что не будет выступать в ближайшее время.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.