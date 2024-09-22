Макаревича отказались исключать из реестра иноагентов

Верховный суд отказался рассматривать жалобу основателя рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, который требовал исключить его из списка иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — заявили в суде.
В судебных документах отметили, что музыкант попал под влияние Украины и осуществлял политическую деятельность в ее интересах. Минюст внес Макаревича* в реестр иностранных агентов из-за его высказываний о якобы причастности ВС РФ к военным преступлениям. Информацию о деятельности артиста в иностранных интересах подтвердило Главное управление по противодействию экстремизму МВД.
Ранее Верховный суд не стал рассматривать апелляцию певицы Земфиры* на решение внести ее в список иноагентов. Проживающая во Франции исполнительница публиковала материалы в поддержку Украины.
* Внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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