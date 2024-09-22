Музыканта Андрея Макаревича* внесли в список иноагентов, потому что он заявлял о якобы причастности ВС РФ к военным преступлениям. Это следует из документов, размещенных на сайте судов общей юрисдикции столицы.

«Макаревич А. В.* признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе „Сведения об иностранных источниках“ указано „Украина“», — написано в сообщении.

Главное управление по противодействию экстремизму МВД подтвердило, что музыкант вел деятельность в интересах иностранного источника. Это прослеживается в его интервью для СМИ-иноагентов, которые артист распространяет в социальных сетях.

Ранее верховный суд отказал певице Земфире* в рассмотрении жалобы на внесение ее в реестр иноагентов. Вокалистку включили в него из-за ее постов в соцсетях, в которых она поддерживала Украину и выступала против СВО.

Та же ситуация случилась и с лидером группы «Ногу свело» Максимом Покровским*. Музыканту отказали в передаче жалобы для рассмотрения в Верховном суде. Причины отказа не раскрыли.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.