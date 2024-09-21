Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагента

Верховный суд отказал певице Земфире* в рассмотрении ее жалобы на включение в реестр иноагентов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Земфира* попыталась оспорить в суде свой статус иноагента. Решение о внесении ее имени в реестр утвердили в Мосгорсуде и Втором кассационном суде.

После этого изучать жалобу певицы на отказ в исключении из списка отказался Верховный суд. В этот же день аналогичная ситуация произошла с лидером группы «Ногу свело» Максимом Покровским*.

Минюст объявил Земфиру* иностранным агентом из-за ее публикаций в соцсетях, в которых она поддерживала Украину и выступала против проведения специальной военной операции.

По данным Telegram-канала Mash, из-за закона о запрете на выплаты авторских отчислений иноагентам певица потеряет минимум девять миллионов рублей. Авторы публикации добавили, что в среднем ее доход составляет порядка 30 миллионов рублей в год.