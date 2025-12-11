Макаревич оказался производителем вина из винограда с палестинских территорий

Музыкант Андрей Макаревич вместе с женой Эйнат Кляйн делают вино из сырья, выращенного на оккупированных Израилем палестинских территориях. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его данным, виноград для вина Макаревича* собирали в районе еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан.

«Виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле», — отметили в аннотации к винам, которые продает семья исполнителя.

По словам самих супругов, «производство находится в Самарии» — северной части Западного берега, которую израильтяне занимают с 1967 года.

Ранее Макаревич* столкнулся со спадом интереса к его концертам. Билеты на его творческий вечер в Грузии, где он презентовал свое вино израильского производства, плохо раскупались. На мероприятии в Батуми музыкант спел только три песни, за что получил в подарок несколько подсолнухов.