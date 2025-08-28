Макаревичу подарили только три подсолнуха на выступлении в Батуми

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич* собрал полупустую площадку на выступлении в Батуми. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника, вместе с супругой Эйнат Кляйн Макаревич* устроил дегустацию вина своего производства в Батуми. Артист обещал поклонникам не только обсуждение алкогольного напитка, но исполнение самых громких хитов.

В результате Макаревич* спел три песни, отказался общаться, сделал пару снимков и быстро ретировался.

При этом он поблагодарил собравшихся, что они пришли к нему, а не на концерт Земфиры*, которая также выступала в Батуми. Певцу подарили всего три подсолнуха.

Ранее стало известно, что Макаревич* начал распродавать имущество в Израиле. Первым на продажу музыкант выставил восемь стульев с соломенным покрытием и обеденный стол с пятнами от вина. В объявлении он указал, что стол «наетый, напитый и намоленный».

* Физические лица, выполняющие функции иноагента в России.