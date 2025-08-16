В Грузии не захотели покупать билеты на творческий вечер Макаревича

Музыкант Андрей Макаревич* запланировал на 22 августа творческий вечер в Грузии. Однако грузины неохотно раскупают билеты, сообщило издание «Страсти» .

«Макаревич* планирует презентовать свое вино израильского производства в Тбилиси. Однако судя по всему, в Грузии не очень заинтересованы в иностранных винах», — отметили авторы материала.

По информации издания, за неделю до мероприятия проданы билеты из первой корзины — самые недорогие, стоимостью 150 лари (4500 рублей). В продажу уже поступили билеты за 170 лари, планируется запустить еще более дорогие по 200 и 250 лари.

В Батуми Макаревич* хочет провести еще одно мероприятие. Билеты также выкупили только самые недорогие.

В январе 2025 года стало известно, что Макаревич* начал распродавать свое имущество в Израиле. Первым на продажу музыкант выставил обеденный кухонный стол с пятнами от вина и восемь стульев с соломенным покрытием. В объявлении он указал, что стол «напитый, наетый и намоленый».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.