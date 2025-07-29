Макаревич не смог спасти молодую жену от акулы

Макаревич сообщил, что во время дайвинга на его жену напала тигровая акула

Увлечение музыканта Андрея Макаревича* акулами едва не стоило его жене жизни. Во время погружения хищник напал на Эйнат Кляйн. Музыкант рассказал об этом YouTube-каналу «И Грянул Грэм» .

«В последний раз чуть не сожрали мою жену, и я пообещал быть поаккуратнее. <…> Я находился в метрах трех, надо было броситься, но я окаменел», — рассказал он.

Нападение произошло во время погружения четы в сопровождении двух инструкторов. Макаревич* и Кляйн хотели посмотреть на тигровую акулу длиной 3,5 метра. В какой-то момент гигантская рыба впилась в кислородный баллон женщины так сильно, что оставила в нем зуб.

Инструкторы отогнали акулу, а супруги вернулись на поверхность. Макаревич* заявил, что мог потерять жену, если бы укус пришелся чуть ниже.

На большое количество акул пожаловались отдыхающие в Турции. Зоолог Павел Айгишев связал их активность с глобальным потеплением.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.