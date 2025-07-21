Акулы стали чаще нападать на туристов в Турции
Hurriyet: в Мраморном море участились случаи нападений акул на отдыхающих
В последнее время около побережья Мраморного моря стали чаще замечать агрессивных акул и скатов. Об этом сообщила газета Hurriyet.
По ее данным, нашествие акул происходит из-за недостатка кислорода на глубине. Нападения морских хищников на людей участились на пляжах Коньяалты в Анталье и в курортном районе Датча, у города Мугла.
Ихтиолог Хакан Кабасакал объяснил, что видов Centrophorus uyato и Echinorhinus brucus из-за загрязнений не могут дышать и уходят с глубины на мелководье, где отдыхают люди.
Специалист предположил, что для повышения уровня кислорода в Мраморном море необходимо снизить антропогенные и наземные загрязняющие факторы хотя бы на 40%. По его словам, в этом случае ситуация нормализуется в течение шести лет.
Ранее заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ Александр Касумян посоветовал, как вести себя при встрече с акулой. Он рекомендовал избегать резких движений и постараться отплыть подальше от морского хищника.