Акулы стали чаще нападать на туристов в Турции

В последнее время около побережья Мраморного моря стали чаще замечать агрессивных акул и скатов. Об этом сообщила газета Hurriyet .

По ее данным, нашествие акул происходит из-за недостатка кислорода на глубине. Нападения морских хищников на людей участились на пляжах Коньяалты в Анталье и в курортном районе Датча, у города Мугла.

Ихтиолог Хакан Кабасакал объяснил, что видов Centrophorus uyato и Echinorhinus brucus из-за загрязнений не могут дышать и уходят с глубины на мелководье, где отдыхают люди.

Специалист предположил, что для повышения уровня кислорода в Мраморном море необходимо снизить антропогенные и наземные загрязняющие факторы хотя бы на 40%. По его словам, в этом случае ситуация нормализуется в течение шести лет.

Ранее заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ Александр Касумян посоветовал, как вести себя при встрече с акулой. Он рекомендовал избегать резких движений и постараться отплыть подальше от морского хищника.