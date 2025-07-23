«Наводят ужас на туристов». Что стало причиной нашествия акул на популярные у россиян курорты Турции

Почему акулы атакуют Турцию, и насколько опасны они для российских туристов. Морские хищники длиной до 3,5 метров подплывают к отдыхающим и наводят ужас. Надо ли сдавать билеты и отказываться от отдыха, ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с зоологом Павлом Айгишевым.

Акул уже встречали у побережья Средиземного моря, Эгейского и Мраморного. Трехметровую акулу видели буквально в нескольких десятках метров от знаменитого пляжа Клеопатры.

В морях, омывающих Турцию, обитают 37 видов акул, но их активность значительно выросла именно в последний год. Айгишев связал это с глобальным потеплением. Из-за высоких температур содержание кислорода в морской воде уменьшается, что вынуждает акул держаться ближе к берегу.

Кроме того, маршруты хищников целиком зависят от миграции их главной кормовой базы — косяков рыб.

«Бояться не стоит. Реальных случаев нападения акул не очень много. Человек не является их добычей. Число акул у турецкого побережья увеличилось, но это совсем не значит, что хищники станут нападать на отдыхающих», — отметил спикер.

Зоолог заверил, что никаких причин нарушать свои отпускные планы у российских туристов нет.

Ранее заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ Александр Касумян посоветовал, как вести себя при встрече с акулой.