Мадянов и Добровольская посмертно получили премию «Ника»

В московском театре «Маска» прошла церемония вручения 38-й национальной кинопремии «Ника» за 2024 год. Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили награду посмертно, сообщило РИА «Новости» .

Члены жюри присудили Мадянову приз за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Любовь Советского союза», а Добровольской — за лучшую женскую роль второго плана в картине «Хуже всех». Вместо покойного отца на церемонию пришел сын актера Роман Мадянов.

«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра — 25 числа — будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна „Ника“», — сказал он.

Триумфатором 38-й премии «Ника» стала картина «Мастер и Маргарита». Она победила в семи номинациях, в том числе «Лучший игровой фильм».

Мадянов умер 25 сентября в возрасте 62 лет. Он страдал раком легких и скончался перед очередным курсом химиотерапии. Добровольская ушла из жизни 10 января через две недели после 60-летия. Несмотря на тяжелую болезнь, она до последнего рвалась на сцену.