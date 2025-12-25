Лурье не разрешила Долиной жить в скандальной квартире после выселения

Купившая у певицы Ларисы Долиной квартиру Полина Лурье не разрешила звезде временно пожить после вступления в силу судебного решения о выселении. Об этом заявила адвокат женщины Светлана Свириденко в беседе с ТАСС.

«Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после ее выселения. Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — сказала она.

Ранее Свириденко отметила, что Долина обосновала свою просьбу тем, что не успевает собрать вещи. Звезда ходатайствовала о возможности пожить там еще несколько месяцев.

До этого Верховный суд подтвердил, что суды нижестоящих инстанций нарушили права Лурье в квартирном деле. Даже при наличии всех условий для оспаривания сделки, они обязаны были применить принцип двусторонней реституции.

При аннулировании сделки каждой стороне необходимо вернуть то, что она предоставила по договору.

