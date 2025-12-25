«Пока приставы не вынесут»: Долина огорошила Лурье просьбой пожить в спорной квартире

Адвокат Полины Лурье шокировала россиян просьбой, с которой Лариса Долина обратилась к ее клиентке. Оказывается, народная артистка попросила покупательницу своей квартиры в Хамовниках дать ей пожить там еще несколько месяцев. У многих в Сети это вызвало недоумение.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — рассказала Светлана Свириденко в беседе с РИА «Новости».

По словам адвоката, певица объяснила, что не успевает собрать все свои вещи. Суд о принудительном выселении артистки пройдет уже сегодня. Начало заседания в 16:00.

В Telegram-каналах, опубликовавших новость о просьбе Долиной, поражаются наглости певицы. Во-первых, решение о том, что квартира отходит Лурье было вынесено 16 декабря, кажется, что за почти 10 дней можно было начать суетиться. Тем более, что артистка очевидно не будет собирать свои вещи сама.

«Насколько же человек офигевший все-таки. Или не в себе. Видимо, ее пока приставы оттуда не вынесут, она там так и будет на пианине своем играть», — пошутили авторы канала «Беспощадный пиарщик».

У некоторых пользователей при этом появились сомнения в том, что артистку выселят. Может быть, она настолько уверена, что ее не выставят на улицу, что и не торопится собирать вещи.