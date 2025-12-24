ВС признал, что суды нарушили права Лурье в квартирном деле Долиной

Верховный суд подтвердил, что суды нижестоящих инстанций допустили ошибку, когда без компенсации отобрали у Полины Лурье квартиру по иску певицы Ларисы Долиной. Об этом со ссылкой на текст решения сообщил ТАСС .

ВС уточнил, что права Лурье грубо нарушили. В вердикте подчеркнули, что даже при наличии всех формальных условий для оспаривания сделки суды обязаны были применить принцип двусторонней реституции.

Согласно ему, при признании продажи недействительной каждой стороне необходимо вернуть то, что она предоставила по договору. В случае с квартирой в Хамовниках Долина должна была получить обратно жилье, а Лурье — уплаченные за него деньги.

Ранее новая психолого-психиатрической экспертиза подтвердила, что в момент продажи недвижимости певица находилась в состоянии заблуждения, сильного стресса и страха. Адвокат Нина Еременко объяснила, что при подобных сделках необходимо получение справки из психоневрологического диспансера.